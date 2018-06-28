НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Красноярского края

В выборах, которые состоятся 9 сентября, от партии ЛДПР будет участвовать железногорец Егор Бондаренко, депутат Законодательного Собрания. Его кандидатуру уже утвердил высший совет партии.

Бондаренко пока самый молодой кандидат в губернаторы - ему 34 года. Депутатом заксобрания он стал в 2016 году. В ЗС он является членом комитетов по строительству и ЖКХ, а также по местному самоуправлению.

Напомним, свое участие в губернаторских выборах на данный момент подтвердил врио губернатора Александр Усс, кроме него на губернаторское кресло претендуют Иван Серебряков - кандидат от «Патриотов России» и справедливоросс Александр Лымпио.

Источник: fedpress.ru