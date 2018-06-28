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НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

28.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая

ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Красноярского края

В выборах, которые состоятся 9 сентября, от партии ЛДПР будет участвовать железногорец Егор Бондаренко, депутат Законодательного Собрания. Его кандидатуру уже утвердил высший совет партии.

Бондаренко пока самый молодой кандидат в губернаторы - ему 34 года. Депутатом заксобрания он стал в 2016 году. В ЗС он является членом комитетов по строительству и ЖКХ, а также по местному самоуправлению.

Напомним, свое участие в губернаторских выборах на данный момент подтвердил врио губернатора Александр Усс, кроме него на губернаторское кресло претендуют Иван Серебряков - кандидат от «Патриотов России» и справедливоросс Александр Лымпио. 

Источник: fedpress.ru



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 23:03 | Статус: | Автор: Сан4о , Группа: Гости

Он вообще кто и знать ни кто не знает кроме Вас а он еще ни чего не сделал чтоб на такую должность идти ни где ни в чем себя еще не показал зато выдвинули я в шоке .

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Дата: Вчера, 23:05 | Статус: | Автор: Сан4о , Группа: Гости

Это прям как с выдвижением на пост президента Собчак чисто пеар

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