НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
28.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая
В выборах, которые состоятся 9 сентября, от партии ЛДПР будет участвовать железногорец Егор Бондаренко, депутат Законодательного Собрания. Его кандидатуру уже утвердил высший совет партии.
Бондаренко пока самый молодой кандидат в губернаторы - ему 34 года. Депутатом заксобрания он стал в 2016 году. В ЗС он является членом комитетов по строительству и ЖКХ, а также по местному самоуправлению.
Напомним, свое участие в губернаторских выборах на данный момент подтвердил врио губернатора Александр Усс, кроме него на губернаторское кресло претендуют Иван Серебряков - кандидат от «Патриотов России» и справедливоросс Александр Лымпио.
Источник: fedpress.ru
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