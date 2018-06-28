КИПИТ РАБОТА

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В Железногорске продолжается монтаж уличного освещения

В настоящее время установлено 6 опор у новостройки, на проспекте Ленинградский, 26, идет монтаж светильников. В Горэлектросети отметили, что освещение на этом участке будет появляться по мере необходимости.

В ближайшее время обновится надпись «Железногорск» на проспекте Курчатова. Как рассказал корреспонденту "Свежего ТВ" директор МП «Горсэлектросеть» Анатолий Коваль, подрядчик уже определен и уже готов приступить к работе. Ко Дню города объект будет готов.

Также в летних планах Горэлектросети – установка светофоров: один из них с речевым извещателем на перекрестке улиц Ленина – Советская, второй - на перекрестке Красноярской и Поселковой. Кроме того, выполнено предписание ГИБДД – перенесена стойка светофора на участке дороги в районе Ленинградского 1Г. В настоящее время в администрации совместно с МП "Горэлектросеть" решается вопрос о дополнительной установке опор уличного освещения на участке от ул. Ленина, 75 до Загородной и освещение улицы Заводская в Подгорном.

фото "Свежее ТВ"