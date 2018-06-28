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28.06.18 | Главные темы / Cобытия
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КИПИТ РАБОТА
28.06.18 | Главные темы / Cобытия
МП "Горэлектросеть" продолжает монтаж уличного освещения в Железногорске
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 ИЮНЯ
28.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 ИЮНЯ
АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
28.06.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере «Город и горожане» за 28 июня

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

28.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

Читайте в свежем номере «Город и горожане» за 28 июня:

*«Дорасти до Билла Гейтса». Миша Уткин, десятиклассник лицея 103, учащийся СЮТ, под руководством Дмитрия Бабанова запатентовал электронный индикатор уровня. Держись, Билл, в Железногорске тебе растет смена!  Материал Веры Раковой посвящен всем изобретателям и рационализаторам, которые отмечают свой день по традиции в последнюю субботу июня.

*Алексей Сергейкин: «Клиент прежде всего!» . Новый директор ГЖКУ, историк по образованию, о вверенном ему предприятии как о насосе по откачке денег у населения и  о противостоянии менталитетов сотрудников  муниципального предприятия и клиентов.

*«Промпарку не нужны сапожники». В Железногорске краевые депутаты из комитета по промышленной политике,  транспорту и связи вдруг обнаружили, что  промпарк сдан еще три года назад, резидентов в нем практически нет, а минэкономразвития  края просит под него еще более 100 млн рублей. Спасут ли промпарк эти деньги? И почему предложение одного из краевых парламентариев открыть на пустующих площадях сапожные мастерские возмутило Сергея Проскурнина.

*«Визит генерала Речицкого». Работу УМВД  Железногорска проверил начальник Главного Управления  МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Генерал-лейтенант  слывет жестким руководителем и в работе предпочитает использовать стиль « в режиме ручного управления». Об инициативах в борьбе с пьянством начальника краевой полиции, о вопросах, с которыми обратились к Речицкому  на личном приеме железногорцы,   и о задачах, которые поставил перед полицией Железногорска  генерал, в материале Марины Синютиной.

*«Яркость Фриды». В рубрике «Горожанка» наш автор Маргарита Соседова рассказывает о блондинке, которая не соответствует стереотипу . 

*Юлия Дударева, художница, «Серебряная невеста России» о  своем личном  счастье, сомнениях  и борьбе со страхами.

*А так же материалы наших авторов о фотовыставке бывшего главного архитектора  города  Валерия Гребешкова; о том, как воспитать себя рогейном и доползти до финиша, и почему Валентин Кудымов решил бежать дальше сотки.



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