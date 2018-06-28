АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере «Город и горожане» за 28 июня:



*«Дорасти до Билла Гейтса». Миша Уткин, десятиклассник лицея 103, учащийся СЮТ, под руководством Дмитрия Бабанова запатентовал электронный индикатор уровня. Держись, Билл, в Железногорске тебе растет смена! Материал Веры Раковой посвящен всем изобретателям и рационализаторам, которые отмечают свой день по традиции в последнюю субботу июня.



*Алексей Сергейкин: «Клиент прежде всего!» . Новый директор ГЖКУ, историк по образованию, о вверенном ему предприятии как о насосе по откачке денег у населения и о противостоянии менталитетов сотрудников муниципального предприятия и клиентов.



*«Промпарку не нужны сапожники». В Железногорске краевые депутаты из комитета по промышленной политике, транспорту и связи вдруг обнаружили, что промпарк сдан еще три года назад, резидентов в нем практически нет, а минэкономразвития края просит под него еще более 100 млн рублей. Спасут ли промпарк эти деньги? И почему предложение одного из краевых парламентариев открыть на пустующих площадях сапожные мастерские возмутило Сергея Проскурнина.



*«Визит генерала Речицкого». Работу УМВД Железногорска проверил начальник Главного Управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Генерал-лейтенант слывет жестким руководителем и в работе предпочитает использовать стиль « в режиме ручного управления». Об инициативах в борьбе с пьянством начальника краевой полиции, о вопросах, с которыми обратились к Речицкому на личном приеме железногорцы, и о задачах, которые поставил перед полицией Железногорска генерал, в материале Марины Синютиной.



*«Яркость Фриды». В рубрике «Горожанка» наш автор Маргарита Соседова рассказывает о блондинке, которая не соответствует стереотипу .



*Юлия Дударева, художница, «Серебряная невеста России» о своем личном счастье, сомнениях и борьбе со страхами.



*А так же материалы наших авторов о фотовыставке бывшего главного архитектора города Валерия Гребешкова; о том, как воспитать себя рогейном и доползти до финиша, и почему Валентин Кудымов решил бежать дальше сотки.