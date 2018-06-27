БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

В Железногорске продолжается ямочный ремонт дорог

Уже завершены работы по Ленинградскому проспектру, улице 60 лет ВЛКСМ, проездам Мира и Юбилейному, в посёлке Подгорный.

Руководитель Управления городского хозяйства Людмила Антоненко:

- По результатам первых аукционов образовалась экономия средств, были объявлены и проведены новые аукционы, в рамках которых планируется сделать ещё 23000 м2 ямочного ремонта.

Ремонтные работы продолжатся в старой черте города. На улице Королева, учитывая состояние асфальтового покрытия, работы будут вестись «большими картами».



– За счёт экономии денежных средств начнём работы по ремонту проездов и тротуаров. В перечень этого года вошли проезд к школе № 95, проезд к дому № 52 по проспекту Курчатова и торговому центру «Балтийский». Ремонтные работы пройдут на пешеходной части от магазина «Горный» до магазина «Кедр» и в районе дома № 1 по ул. Восточной, а также на тротуаре около городского пляжа, – добавила Людмила Антоненко.

В этом году планируется сделать ямочный ремонт общей площадью 48 000 , сообщает муниципальный портал.