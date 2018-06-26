А У ВАС СИЕСТА?

Железногорцы всеми способами спасаются от палящего солнца Наталья Булгак, Ольга Аксенова

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