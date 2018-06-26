ЭКСПОНАТЫ ОТ МАЙОРА

Железногорский участковый Олег Тютюнников передал в музейную комнату МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск личную коллекцию моделей полицейских автомобилей

Майор полиции начал приобретать масштабные модели специальных автомобилей в 2010 году.

«Наверное к этому подтолкнула нереализованная детская мечта, - смеется Олег Владимирович, - в мои детские годы такие машинки было не достать. Купил по случаю парочку, а потом уже не смог остановиться».

Крошечные полицейские авто участковый приобретал по всей России, несколько экземпляров заказал через Интернет. В коллекции около 50 моделей специального транспорта ОВД, начиная от советских «Москвичей» и УАЗов, до самых современных полицейских автомобилей и мотоциклов.

В год 300-летия российской полиции Олег Тютюнников решил сделать подарок родному Управлению – передал свой мини-автопарк в музейную комнату. Сотрудники отделения по работе с личным составом очень признательны Олегу Владимировичу.

«Новую экспозицию, безусловно, оценят юные гости нашего музея!», - уверена инспектор по воспитательной работе ОРЛС Оксана Янаева.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск