ЭКСПОНАТЫ ОТ МАЙОРА
Железногорский участковый Олег Тютюнников передал в музейную комнату МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск личную коллекцию моделей полицейских автомобилей
Майор полиции начал приобретать масштабные модели специальных автомобилей в 2010 году.
Крошечные полицейские авто участковый приобретал по всей России, несколько экземпляров заказал через Интернет. В коллекции около 50 моделей специального транспорта ОВД, начиная от советских «Москвичей» и УАЗов, до самых современных полицейских автомобилей и мотоциклов.
В год 300-летия российской полиции Олег Тютюнников решил сделать подарок родному Управлению – передал свой мини-автопарк в музейную комнату. Сотрудники отделения по работе с личным составом очень признательны Олегу Владимировичу.
«Новую экспозицию, безусловно, оценят юные гости нашего музея!», - уверена инспектор по воспитательной работе ОРЛС Оксана Янаева.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск