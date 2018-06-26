ПАТП ИНФОРМИРУЕТ

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26.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая

30 июня в Сосновоборске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города, в связи с этим будет ограничено движение транспортных средств по улицам Сосновоборска:

— с 11:00 29 июня до 09:00 1 июля будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Ленинского комсомола в районе остановки «Солнышко»;

— с 10:20 до 12:00 30 июня будет перекрыто движение транспортных средств по ул. 9-ой Пятилетки от ул. Ленинского комсомола до ул. Солнечной,

— с 15:00 30 июня до 01:00 1 июля будет ограничено движение транспортных средств по ул. Ленинского комсомола от ул. Заводская до ул. Труда.

Движение автобусов по пригородному маршруту № 119 на время введения ограничений будет изменено:

— с 11:00 29 июня до 9:00 1 июля движение будет осуществляться от конечной остановки «Солнечная 10» по ул. 9-ой Пятилетки – ул. Юности – ул. Энтузиастов – ул. Ленинского комсомола – далее по маршруту.

— рейс на 10:30 30 июня из Железногорска осуществляется до остановки «Сбербанк». Рейс на 11:20 30 июня из Сосновоборска осуществляется от остановки «Сбербанк» по ул. 9-ой Пятилетки – ул. Юности – ул. Энтузиастов – ул. Ленинского комсомола – далее по маршруту.



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