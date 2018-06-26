ПОДРЯДЧИК ОПРЕДЕЛЕН

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26.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая

Работы по благоустройству пешеходной части проспекта Курчатова в Железногорске начнутся в июле

В этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» пройдут работы по благоустройству четной стороны пешеходной части проспекта Курчатова на участке от торгового центра «Балтийский» до ЗАГСа. Общая сумма работ составит 10,25 млн рублей.

Напомним, голосование по участкам прошло 18 марта. Всего в голосовании приняли участие 16019 горожан. Из них за пр. Курчатова проголосовали 5681 человек, за пешеходную часть ул. Ленина на участке от Парковой до Октябрьской - 5 219 железногорцев, за бульвар Свердлова - 4 832 человек.

Руководитель Управления капитального строительства СЕРГЕЙ СВИРИДОВ:

– В соответствии с проектом вдоль домов 42 и 48 по пр. Курчатова на прилегающей к зданиям территории будет демонтированы старые плиты и асфальтовое покрытие, взамен уложен новый асфальт. Напротив каждого входа в магазин и спуска на нижний ярус тротуара будут установлена тактильная плитка для слабовидящих. На тротуаре асфальт заменят на цветную брусчатку, в эркерных нишах установят скамейки и вазоны, а также осветительные мачты.

Подрядчик на работы по благоустройству уже определен, 9 июля с ним будет подписан контракт.



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