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Центр занятости населения организует обучение женщин, находящихся в отпуске по

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

26.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая

Центр занятости ЗАТО г. Железногорска организует профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком

До достижения трехлетнего возраста ребенка можно будет освоить следующие профессии: бухгалтер, парикмахер, маникюрша, лифтёр, частный охранник, повар, портной, сметное дело, специалист по кадрам.

Обучение проводится в образовательных организациях Железногорска и Красноярска за счёт средств Центра занятости населения.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: ул. Пионерский проезд, дом 6, кабинет 204.

Справки по телефонам: 75-39-21, 75-66-14.



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