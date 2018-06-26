ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
26.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
Центр занятости ЗАТО г. Железногорска организует профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком
До достижения трехлетнего возраста ребенка можно будет освоить следующие профессии: бухгалтер, парикмахер, маникюрша, лифтёр, частный охранник, повар, портной, сметное дело, специалист по кадрам.
Обучение проводится в образовательных организациях Железногорска и Красноярска за счёт средств Центра занятости населения.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: ул. Пионерский проезд, дом 6, кабинет 204.
Справки по телефонам: 75-39-21, 75-66-14.
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