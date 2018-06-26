ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Центр занятости ЗАТО г. Железногорска организует профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком

До достижения трехлетнего возраста ребенка можно будет освоить следующие профессии: бухгалтер, парикмахер, маникюрша, лифтёр, частный охранник, повар, портной, сметное дело, специалист по кадрам.



Обучение проводится в образовательных организациях Железногорска и Красноярска за счёт средств Центра занятости населения.





Обращаться в Центр занятости населения по адресу: ул. Пионерский проезд, дом 6, кабинет 204.

Справки по телефонам: 75-39-21, 75-66-14.