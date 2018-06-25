НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ
25.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 62 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске родители пожалуются в прокуратуру на детский сад
Мария Калинина, Ольга Аксенова
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