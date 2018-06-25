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В Железногорске родители пожалуются в прокуратуру на детский сад (видео)
ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
25.06.18 | Главные темы / Cобытия
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СТАВКА НА ПОНИЖЕНИЕ
25.06.18 | Главные темы / Cобытия
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КОНЕЦ ПУТИ
22.06.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске прекращают свою работу «желтые» автобусы (видео)

НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ

25.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 62 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске родители пожалуются в прокуратуру на детский сад

Мария Калинина, Ольга Аксенова



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