НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ

В Железногорске родители пожалуются в прокуратуру на детский сад Мария Калинина, Ольга Аксенова

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