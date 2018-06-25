СТАВКА НА ПОНИЖЕНИЕ

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25.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая

Территориальная профсоюзная организация Железногорска присоединилась к акции протеста профсоюзов Красноярья против повышения пенсионного возраста

22 июня профактивисты ТПО во главе с председателем Василием Юрченко вместе с коллегами из профсоюза ГХК приняли участие в митинге, который состоялся в краевом центре.

В сквере Космонавтов собралось около тысячи человек. Железногорцы вместе с представителями Красноярска, Зеленогорска, Назарово, Бородино и Ачинска высказали свое несогласие с предлагаемой пенсионной реформой.

Свою позицию перед собравшимися обозначили председатель Федерации профсоюзов края Олег Исянов, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Андрей Коваленко, председатели первичек и краевых отраслевых организаций профсоюзов, работники предприятий региона.

– Для решения проблемы есть два пути – наполнить Пенсионный фонд РФ или уменьшить число получателей, – отметил в своей речи Олег Исянов. – Правительство пошло по самому простому и циничному пути, а должны были искать финансовые ресурсы. И мы категорически против предлагаемой реформы. Своим решением сталкивают молодежь и пенсионеров, у одних забирают, другим обещают увеличить пенсии. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в крае 64,3 года. Многие из нас не доживут до нового пенсионного возраста, а если и доживут, то будут ли они в состоянии работать в последние годы? Есть проблема с трудоустройством людей после 45-50 лет. Их никто не ждет на рабочих местах.

От имени ТПО Железногорска на митинге выступила профорг детского сада №65 «Дельфин» Наталья Лебедева. «Мы хотим не только дожить до пенсии, но и пожить на пенсии», – подчеркнула она.

По итогам митинга была принята резолюция, которую направят в адрес президента, в правительство РФ, Госдуму РФ, правительство и Заксобрание региона, в краевые объединения работодателей.

Ранее по поводу повышения пенсионного возраста отрицательно высказался глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, а председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев призвал членские организации РПРАЭП поддержать позицию ФНПР.

В трудовых коллективах, выступающих социальными партнерами ТПО Железногорска, начат сбор подписей против принятия Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Каждый, кто солидарен с позицией профсоюзов по этому вопросу, может обратиться к профоргу организации и выразить свою позицию, заполнив графу в подписном листе.

Фото ТПО Железногорска и ФПКК



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