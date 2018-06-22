КОНЕЦ ПУТИ

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22.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске прекращают свою работу «желтые» автобусы

Татьяна Зимина, Игорь Мусанов



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