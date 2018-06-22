МУНДИАЛЬ НА КЛУМБАХ
22.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске из 50 тысяч цветов создают кубок Чемпионата мира по футболу
Мария Калинина, Ольга Аксенова
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