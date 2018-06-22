ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В Железногорске отметили День памяти и скорби

В 11 часов на площади Победы состоялся митинг. Глава города, депутаты, военные, курсанты Академии МЧС и школьники поблагодарили ветеранов за Победу и возложили цветы к стеле «Ника».