ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
22.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске отметили День памяти и скорби
В 11 часов на площади Победы состоялся митинг. Глава города, депутаты, военные, курсанты Академии МЧС и школьники поблагодарили ветеранов за Победу и возложили цветы к стеле «Ника».
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