ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ

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22.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая

Новым руководителем МП "ГЖКУ" назначен Алексей Сергейкин
Сегодня, 22 июня, Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин представил нового директора ГЖКУ. Им станет Алексей Сергейкин, депутат городского Совета, директор ООО "СМРП ГХК".

- Алексей Александрович активно занимается сферой ЖКХ, будучи депутатом городского Совета, знает все проблемы этого направления, знает, как выводить предприятие из кризисной ситуации, - представил нового руководителя Глава ЗАТО.

К обязанностям директора МП ГЖКУ Алексей Сергейкин приступит 5 июля.
- Свою новую должность я воспринимаю как вызов. Находиться в позиции критика всегда проще. В качестве руководителя предприятия проблемы придётся переформулировать в задачи, - прокомментировал своё назначение Сергейкин. - Я не считаю, что это шаг назад. Наверное, это шаг вперёд. Это другой уровень ответственности, другой уровень испытаний моего профессионализма.

Первые решения в качестве руководителя управляющей компании депутат пока не озвучил.
- Сначала необходимо посмотреть на ситуацию изнутри. Со стороны она смотрится абсолютно по-другому. Надо зайти на предприятие, оценить положение дел, разобраться в экономике. Только после этого можно делать какие-то ответственные заявления, - отметил Алексей Александрович. - Любые решения в этой сфере должны быть социально приемлемыми. Но это не отменяет того, что они должны быть эффективными с точки зрения экономики.

С действующим директором ГЖКУ Александром Харкевичем распоряжение о расторжении трудового договора подписано 21 июня, сообщает муниципальный портал.



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