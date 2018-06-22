РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"!

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.

Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска вышла третья программа из цикла "ЭкоЛогично".

Наш собеседник - председатель Общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края, координатор программы "Безопасность РАО" Александр Колотов:

- Мы все должны быть уверены, что место, которое мы определим под финальную изоляцию радиоактивных отходов, будет пригодно по всем показателям. И нужно, чтобы доверие к этому поиску и к этим исследованиям формировалось с самого начала этих работ!

Слушайте программу "ЭкоЛогично"на нашем сайте сегодня в 15.00.