РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"!
22.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 11 | Автор: Галина Процкая
Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»
Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.
Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска вышла третья программа из цикла "ЭкоЛогично".
Наш собеседник - председатель Общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края, координатор программы "Безопасность РАО" Александр Колотов:
- Мы все должны быть уверены, что место, которое мы определим под финальную изоляцию радиоактивных отходов, будет пригодно по всем показателям. И нужно, чтобы доверие к этому поиску и к этим исследованиям формировалось с самого начала этих работ!
Слушайте программу "ЭкоЛогично"на нашем сайте сегодня в 15.00.
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