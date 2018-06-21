ОТ ВСЕЙ СИБИРСКОЙ ДУШИ!

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21.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая

Железногорцы готовят сувениры для гостей Зимней универсиады-2019

Более полутора тысяч авторских презентов изготовили жители Красноярского края в рамках проекта "Подарки своими руками" для участников и гостей Зимней универсиады-2019. Среди сувениров – текстильные игрушки, керамические и кованые изделия, декоративные панно, картины из дерева, дизайнерские аксессуары, наборы бижутерии и вязаные чехлы для мобильных телефонов.

Принять участие в проекте может любой житель Красноярского края, изготовив поделку на тему спорта, Сибири или достопримечательностей Красноярска. Размер подарка не должен превышать 30х30х30 см, вес не более 1 кг. До участия в конкурсе не допускаются продукты питания и сувениры, содержащие жидкости.

До конца ноября сибиряки могут самостоятельно изготовить свой сувенир и принести его в один из молодежных центров Красноярска: "Красноярский волонтерский центр "Доброе дело", ул. Красномосковская, д. 42; центр моделирования здорового образа жизни "Веста", ул. Транзитная, д. 52; центр продвижения молодежных проектов "Вектор", пр. Металлургов, д. 22 А.



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