ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

Полиция Железногорска возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал дошкольник

Все произошло в понедельник, 18 июня, в одном из дворов по проспекту Курчатова. Шестилетний мальчик внезапно выскочил прямо под колеса движущегося автомобиля.

Очевидцы рассказали, что ребенка несколько метров протащило машиной по земле. Его госпитализировали с различными травмами, среди которых скальпированная рана головы.

В настоящее время проводится следствие. Однозначно, обвинять водителя-женщину в этом ДТП пока преждевременно, говорят дорожные полицейские. Известно, что мальчик выбежал на проезжую часть из-за препятствия, поэтому имеет место быть фактор неожиданности.

Остается открытым вопрос: с какой скоростью двигалась автовладелица по внутридворовой территории, пишет ГиГ.