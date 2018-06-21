ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

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21.06.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

Полиция Железногорска возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал дошкольник
Все произошло в понедельник, 18 июня, в одном из дворов по проспекту Курчатова. Шестилетний мальчик внезапно выскочил прямо под колеса движущегося автомобиля.

Очевидцы рассказали, что ребенка несколько метров протащило машиной по земле. Его госпитализировали с различными травмами, среди которых скальпированная рана головы.

В настоящее время проводится следствие. Однозначно, обвинять водителя-женщину в этом ДТП пока преждевременно, говорят дорожные полицейские. Известно, что мальчик выбежал на проезжую часть из-за препятствия, поэтому имеет место быть фактор неожиданности.

Остается открытым вопрос: с какой скоростью двигалась автовладелица по внутридворовой территории, пишет ГиГ.



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