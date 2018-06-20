Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
20.06.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем выпуске газеты «Город и горожане»!
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
20.06.18 | Главные темы / Cобытия
Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий проведет прием
БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ
20.06.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
В Железногорск приедет Государственный академический центральный Театр кукол
СЛОВО ЗА ЖЮРИ

СЛОВО ЗА ЖЮРИ
20.06.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
На участие в проекте «10 песен атомных городов» заявились 15 исполнителей из
ЕГЭ НА СОТКУ!

ЕГЭ НА СОТКУ!
20.06.18 | Главные темы / Cобытия
Выпускник лицея № 103 набрал 100 баллов при сдаче ЕГЭ по истории

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

20.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

С 4 по 9 сентября в Красноярске состоятся гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова

Гастроли будут приурочены к 80-летию Красноярского театра кукол. А после краевого центра театр приедет в Железногорск, где покажет спектакль «Необыкновенный концерт» в Театре оперетты 10 сентября. Спектакль проходил более 10 тысяч раз в 90 странах мира и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Театр кукол имени Образцова посещал Красноярск трижды: в 1941, 1968 и 2016 годах. В этом сезоне он приедет в рамках программы «Большие гастроли» при поддержке министерства культуры края.

Фото: krasnoyarsk.vibirai.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НАПИШИТЕ ПЬЕСУ ДЛЯ ТЕАТРА!

НАПИШИТЕ ПЬЕСУ ДЛЯ ТЕАТРА!
7 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
Железногорцам предложили написать пьесы для театра кукол
КУКЛЫ В ГОСТИ К НАМ!

КУКЛЫ В ГОСТИ К НАМ!
16 марта 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
В Железногорске пройдет IV краевой фестиваль детских самодеятельных театров кукол
КУКОЛЬНАЯ ДАТА

КУКОЛЬНАЯ ДАТА
24 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
Театр кукол отмечает 50 лет
300 ТЫСЯЧ НА КУКЛЫ

300 ТЫСЯЧ НА КУКЛЫ
22 апреля 2013 | Раздел: Культура
••• Около 300 тысяч рублей получит театр кукол «Золотой ключик» на реализацию социокультурного проекта «Возвращение к истокам»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Горожанка, в новости: БАЛТИЙСКИЙ. КОНЕЦ ЭПОХИ
Федор, в новости: ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ
Пианков, в новости: СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ОЗЕРО В НОРМЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ИЮНЯ ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Июнь 2018 (80)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".