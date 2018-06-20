БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ
20.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая
С 4 по 9 сентября в Красноярске состоятся гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова
Гастроли будут приурочены к 80-летию Красноярского театра кукол. А после краевого центра театр приедет в Железногорск, где покажет спектакль «Необыкновенный концерт» в Театре оперетты 10 сентября. Спектакль проходил более 10 тысяч раз в 90 странах мира и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.
Театр кукол имени Образцова посещал Красноярск трижды: в 1941, 1968 и 2016 годах. В этом сезоне он приедет в рамках программы «Большие гастроли» при поддержке министерства культуры края.
Фото: krasnoyarsk.vibirai.ru
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