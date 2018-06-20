СЛОВО ЗА ЖЮРИ

На участие в проекте «10 песен атомных городов» заявились 15 исполнителей из Железногорска

Голосование за участников второго этапа проекта Росатома «10 песен атомных городов» завершилось. Список участников направлен организаторам, и со дня на день будет объявлено, какие песни споет Железногорск в этом году, и кто будет участвовать.

Заместитель руководителя МКУ «Управление культуры» Алексей Поливин:

- Как только список будет опубликован, сразу начнём петь. Съёмка начнётся во второй половине июля. В этом году на участие в проекте заявились 15 исполнителей. Среди них коллективы Театра оперетты, Дворца творчества, группа «ДаБро», баянисты и балалаечники музыкальных школ и другие. Попадут, конечно, не все. Напомню, что в прошлый раз наши исполнители не принимали участие в двух песнях. Все зависит от поставленных голосов, от музыки, которая подходит или нет данному исполнителю, и видению членов жюри.

Напомним, участники прошлых «атомных песен» посетят Железногорск и выступят на центральной площадке стадиона «Труд» в День города, 28 июля, сообщает ГиГ.