Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СЛОВО ЗА ЖЮРИ

СЛОВО ЗА ЖЮРИ
20.06.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
На участие в проекте «10 песен атомных городов» заявились 15 исполнителей из
ЕГЭ НА СОТКУ!

ЕГЭ НА СОТКУ!
20.06.18 | Главные темы / Cобытия
Выпускник лицея № 103 набрал 100 баллов при сдаче ЕГЭ по истории
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 19 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 19 ИЮНЯ
20.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 19 ИЮНЯ (видео)
ГОВОРИТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

ГОВОРИТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
20.06.18 | Главные темы / Cобытия
С 20 июня меняется сетка вещания радиопрограммы "Новости Железногорска"
РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
19.06.18 | Главные темы / Cобытия
На должность директора МП "ГЖКУ" рассматривается новая кандидатура

СЛОВО ЗА ЖЮРИ

20.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 0 | Автор: Галина Процкая

На участие в проекте «10 песен атомных городов» заявились 15 исполнителей из Железногорска
Голосование за участников второго этапа проекта Росатома «10 песен атомных городов» завершилось. Список участников направлен организаторам, и со дня на день будет объявлено, какие песни споет Железногорск в этом году, и кто будет участвовать.

Заместитель руководителя МКУ «Управление культуры» Алексей Поливин:

- Как только список будет опубликован, сразу начнём петь. Съёмка начнётся во второй половине июля. В этом году на участие в проекте заявились 15 исполнителей. Среди них коллективы Театра оперетты, Дворца творчества, группа «ДаБро», баянисты и балалаечники музыкальных школ и другие. Попадут, конечно, не все. Напомню, что в прошлый раз наши исполнители не принимали участие в двух песнях. Все зависит от поставленных голосов, от музыки, которая подходит или нет данному исполнителю, и видению членов жюри.

Напомним, участники прошлых «атомных песен» посетят Железногорск и выступят на центральной площадке стадиона «Труд» в День города, 28 июля, сообщает ГиГ.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА!

СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА!
31 мая 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Перед железногорцами выступят участники проекта Росатома «10 песен атомных городов»
#МУЗЫКАВМЕСТЕ

#МУЗЫКАВМЕСТЕ
25 января 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Опубликовано четвертое видео масштабного культурного проекта "10 песен атомных городов"
#МУЗЫКАВМЕСТЕ

#МУЗЫКАВМЕСТЕ
16 января 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
Опубликовано третье видео масштабного культурного проекта "10 песен атомных городов"
АТОМНЫЕ ДЕТИ-2018

АТОМНЫЕ ДЕТИ-2018
5 февраля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Стартовал приём заявок на участие в проекте Nuclear Kids - 2018

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Горожанка, в новости: БАЛТИЙСКИЙ. КОНЕЦ ЭПОХИ
Федор, в новости: ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ
Пианков, в новости: СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ОЗЕРО В НОРМЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ИЮНЯ ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Июнь 2018 (78)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".