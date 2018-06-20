ЕГЭ НА СОТКУ!
20.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 5 | Автор: Галина Процкая
Выпускник лицея № 103 Игорь Войтов, единственный в Железногорске, сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов
В этом году экзамен по истории сдавали 55 железногорцев. Выпускник этого же лицея Даниил Тараненко при сдаче ЕГЭ по истории набрал 98 баллов. Средний балл лицея «Гармония» по этому предмету составил 72,6. Это самый высокий показатель по ЗАТО.
Кроме этого, стали известны итоги сдачи ЕГЭ по химии. Выпускница лицея № 103 Марина Борисенко также набрала самый высокий балл по городу – 98.
Вот что написали на своем сайте сотрудники лицея:
Поздравляем учащихся, их родителей и учителей! Игорь Войтов заслуженно получил 100 баллов по истории, а Артём Гаврилов по информатике! Поздравляем ребят, их родителей, а так же учителей: Наталью Васильевну Елистратову, Наталью Петровну Блейнис, Александра Ивановича Балушкина! Так держать!
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