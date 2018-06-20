РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Сегодня прошла встреча главы ЗАТО Игоря Куксина с представителями трудового коллектива МП ГЖКУ

Тема встречи, прошедшей в городской администрации - расторжение трудового договора с директором предприятия Александром Харкевичем.

Известно, что сотрудники ГЖКУ собрали более 400 подписей в поддержку своего руководителя, но это не помогло.

Игорь Куксин сообщил, что на должность директора ГЖКУ уже имеется кандидат, в данный момент с ним ведутся переговоры.

Решение о расторжении трудового договора с нынешним директором ГЖКУ Александром Харкевичем было принято 8 июня 2018 года на балансовой комиссии. Причина - неудовлетворительная деятельность предприятия по итогам 2017 года.

Фото: ГиГ