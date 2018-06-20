РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
19.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 72 | Автор: Галина Процкая
Сегодня прошла встреча главы ЗАТО Игоря Куксина с представителями трудового коллектива МП ГЖКУ
Тема встречи, прошедшей в городской администрации - расторжение трудового договора с директором предприятия Александром Харкевичем.
Известно, что сотрудники ГЖКУ собрали более 400 подписей в поддержку своего руководителя, но это не помогло.
Игорь Куксин сообщил, что на должность директора ГЖКУ уже имеется кандидат, в данный момент с ним ведутся переговоры.
Решение о расторжении трудового договора с нынешним директором ГЖКУ Александром Харкевичем было принято 8 июня 2018 года на балансовой комиссии. Причина - неудовлетворительная деятельность предприятия по итогам 2017 года.
Фото: ГиГ
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
6 июня 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияСегодня 100 дней со дня вступления Игоря Куксина в должность главы Железногорска
9 июля 2012 | Раздел: Cобытия••• 12 июля в 13-20 в передаче "Открытая студия" примет участие директор муниципального предприятия ГЖКУ Александр Харкевич. Свои вопросы оставляйте на нашем сайте!
7 декабря 2009 | Раздел: АудиоРадиопрограмма "Открытая студия" с директором МП ГЖКУ Александром Харкевичем.
2 декабря 2009 | Раздел: Cобытия3 декабря в 13-20 в радиопрограмме "Спектр-26" - прямой эфир с директором ГЖКУ Александром Харкевичем. Ведущая - редактор радио Галина Попова. Звоните в студию! 4 -99-00 и 6-50-98 Свои вопросы по теме ЖКХ оставляйте на нашем сайте в комментариях!
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Горожанка, в новости: БАЛТИЙСКИЙ. КОНЕЦ ЭПОХИ
Федор, в новости: ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ
Владимир, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Пианков, в новости: СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ