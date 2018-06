ЖИВИ ЯРЧЕ!

24 июня в городском парке состоится межрегиональный фестиваль за мир без наркотиков «Живи ярче!»



В программе фестиваля:

Сцена у фонтана

12.00 - Официальная часть

12.45 – 17.00 – Выступления творческих коллективов города

13.00 – Выступления Школы верховой езды «Лошадка»

14.00 – Шоу барабанщиц (академия МЧС)

15.00 - Показательные выступления Спецназа (в/ч 2669)

16.00 - Духовой военный оркестр (в/ч 3377)

17.00 – Байкер-шоу Клуб «Скиф»



Центральная аллея

Художественная галерея:

• Выставка работ художницы Риммы Фаткулан

• Выставка работ воспитанников Детской художественной школы

Интерактивные площадки:

• Фонд помощи и поддержки людей, находящихся в тежелой жизненной ситуации "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

• Кинолог с собакой (в/ч 3377)

• Сапер с экипировкой (в/ч 3377)

• Общественная организация «АРГО» - «Добрый Железногорск»

• Центр ездового спорта и собаководства «ЛапуДай»

• Детско-юношеский центр «Патриот» - «Скалодром»

• Творческая лаборатория народных игр

• КРОМО "Экологический союз"

• Центр красоты «Mary Kay»

• Клуб ЗОЖ «СТИМУЛ»

• Международная организация THE ART OF LIVING

Мастер-классы: «Шри-шри йога», «Первый шаг», «Детская йога»

• Федерация ЗОЖ - «Волонтёры Первой Помощи»

• Творческие мастер-классы

• Агенство праздника «ГРАЦИЯ»

• Сюрприз от молодёжного движения «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



Берег озера

15.00 – 17.00 – Показательные выступления «Парусная Школа»



Площадка «Собольки»

Лекционная палатка

- МОГО ЗАТО г. Железногорск «Порядок и справедливость»

Лекция: «Вся правда о наркотиках»

- Международная организация THE ART OF LIVING

Лекция: «Зачем тебе твои привычки»



При посещении и участии в одной интерактивной площадке горожанин получает один балл. При посещении показательного выступления «Парусная Школа» - два балла. Прослушивание лекции - три балла. 15 баллов дает право на БЕСПЛАТНОЕ получение обеда от «солдатской кухни».



15.00 – 17.00 - Солдатская кухня



Танцевальная площадка

Рок-концерт:

- Рок-группа «Штурман»

- Кавер-группа НАШИ

- «FERRUM» (Красноярск)