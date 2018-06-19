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ГОВОРИТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

ГОВОРИТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
19.06.18 | Главные темы / Cобытия
С 20 июня меняется сетка вещания радиопрограммы "Новости Железногорска"
ЖИВИ ЯРЧЕ!

ЖИВИ ЯРЧЕ!
19.06.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
В Железногорске пройдет межрегиональный фестиваль за мир без наркотиков «Живи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮНЯ
19.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮНЯ (видео)
БАЛТИЙСКИЙ. КОНЕЦ ЭПОХИ

БАЛТИЙСКИЙ. КОНЕЦ ЭПОХИ
19.06.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске закрывается местная торговая сеть (ВИДЕО)
ИТОГИ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИТОГИ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
18.06.18 | Главные темы / Cобытия
Александра Усса выдвинули кандидатом в губернаторы Красноярского края от

ЖИВИ ЯРЧЕ!

19.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая

24 июня в городском парке  состоится межрегиональный фестиваль за мир без наркотиков «Живи ярче!»


В программе фестиваля:
Сцена у фонтана
12.00 - Официальная часть
12.45 – 17.00 – Выступления творческих коллективов города
13.00 – Выступления Школы верховой езды «Лошадка»
14.00 – Шоу барабанщиц (академия МЧС)
15.00 - Показательные выступления Спецназа (в/ч 2669)
16.00 - Духовой военный оркестр (в/ч 3377)
17.00 – Байкер-шоу Клуб «Скиф»

Центральная аллея
Художественная галерея:
• Выставка работ художницы Риммы Фаткулан
• Выставка работ воспитанников Детской художественной школы
Интерактивные площадки:
• Фонд помощи и поддержки людей, находящихся в тежелой жизненной ситуации "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
• Кинолог с собакой (в/ч 3377)
• Сапер с экипировкой (в/ч 3377)
• Общественная организация «АРГО» - «Добрый Железногорск»
• Центр ездового спорта и собаководства «ЛапуДай»
• Детско-юношеский центр «Патриот» - «Скалодром»
• Творческая лаборатория народных игр
• КРОМО "Экологический союз"
• Центр красоты «Mary Kay»
• Клуб ЗОЖ «СТИМУЛ»
• Международная организация THE ART OF LIVING
Мастер-классы: «Шри-шри йога», «Первый шаг», «Детская йога»
• Федерация ЗОЖ - «Волонтёры Первой Помощи»
• Творческие мастер-классы
• Агенство праздника «ГРАЦИЯ»
• Сюрприз от молодёжного движения «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Берег озера
15.00 – 17.00 – Показательные выступления «Парусная Школа»

Площадка «Собольки»
Лекционная палатка
- МОГО ЗАТО г. Железногорск «Порядок и справедливость»
Лекция: «Вся правда о наркотиках»
- Международная организация THE ART OF LIVING
Лекция: «Зачем тебе твои привычки»

При посещении и участии в одной интерактивной площадке горожанин получает один балл. При посещении показательного выступления «Парусная Школа» - два балла. Прослушивание лекции - три балла. 15 баллов дает право на БЕСПЛАТНОЕ получение обеда от «солдатской кухни».

15.00 – 17.00 - Солдатская кухня

Танцевальная площадка
Рок-концерт:
- Рок-группа «Штурман»
- Кавер-группа НАШИ
- «FERRUM» (Красноярск)



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