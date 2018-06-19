ГОВОРИТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

С 20 июня меняется сетка вещания радиопрограммы "Новости Железногорска"

В связи с изменением сетки проводного вещания на канале "Радио России Красноярск", городское радио будет выходить в эфир в другое время.

С понедельника по пятницу информационные выпуски местных радиопередач можно будет услышать в 11.20 вместо 13.20.

По вопросам радиотрансляции можно позвонить в редакцию городского радио по телефону 76-62-00.