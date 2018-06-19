ГОВОРИТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
19.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
С 20 июня меняется сетка вещания радиопрограммы "Новости Железногорска"
В связи с изменением сетки проводного вещания на канале "Радио России Красноярск", городское радио будет выходить в эфир в другое время.
С понедельника по пятницу информационные выпуски местных радиопередач можно будет услышать в 11.20 вместо 13.20.
По вопросам радиотрансляции можно позвонить в редакцию городского радио по телефону 76-62-00.
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