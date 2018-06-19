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С 20 июня меняется сетка вещания радиопрограммы "Новости Железногорска"
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19.06.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
В Железногорске пройдет межрегиональный фестиваль за мир без наркотиков «Живи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮНЯ
19.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮНЯ (видео)
БАЛТИЙСКИЙ. КОНЕЦ ЭПОХИ

БАЛТИЙСКИЙ. КОНЕЦ ЭПОХИ
19.06.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске закрывается местная торговая сеть (ВИДЕО)
ИТОГИ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИТОГИ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
18.06.18 | Главные темы / Cобытия
Александра Усса выдвинули кандидатом в губернаторы Красноярского края от

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮНЯ

19.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая



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