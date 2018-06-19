БАЛТИЙСКИЙ. КОНЕЦ ЭПОХИ

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19.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 67 | Автор: Галина Процкая

Татьяна Зимина, Ольга Аксенова



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 10:47 | Статус: | Автор: Горожанка , Группа: Гости

Самая ужасная новость для горожан! Особенно жалко отличный магазин Универсам на Школьной. Кулинария там была самая лучшая в городе, пельмени , вареники - за этой продукцией ехали все, и только на Школьную. Классный там пекут хлеб, и не дорогой. Что творят крупные торговые сети - посожрали наши любимые магазины!!!

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