ИТОГИ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс будет баллотироваться от «Единой России» на предстоящих выборах главы региона

Такое решение было принято, согласно предварительного голосования, на XXXII конференции регионального отделения партии.

В своей программе, рассчитанной до 2025 года, Александр Усс сосредоточился на трех моментах: экологии, повышении инвестиционной привлекательности региона и привлечении в край молодежи.

Теперь Александр Усс до 29 июня 2018 года должен представить необходимые для выдвижения документы в Избирательную комиссию Красноярского края. После этого ему предстоит собрать подписи депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку для прохождения так называемого «муниципального фильтра». Далее, с 15 по 25 июля, он должен подать документы в крайизбирком. Сами же выборы губернатора Красноярского края пройдут 9 сентября 2018 года.

Фото Вадима Кофмана