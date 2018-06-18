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НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 ИЮНЯ НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 ИЮНЯ (видео)

УСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ Навигационный спутник "Глонасс-М", созданный ОАО «ИСС» имени академика М.Ф.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В Железногорске шесть выпускников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов