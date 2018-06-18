УСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ

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17.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая

Запуск навигационного спутника "Глонасс-М", созданного ОАО «Информационные спутниковые системы», с космодрома Плесецк успешно осуществлен 

Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала 17 июня в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.

"Глонасс-М", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС".

С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков



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