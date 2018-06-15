ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В Железногорске шесть выпускников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Высший балл получили трое учеников из 91-й гимназии, двое лицеистов из 102-й и 103-й и один учащийся Школы космонавтики. Средний балл по информатике удержался на уровне 2017 года - 61,1. В Красноярском крае 10 выпускников сдали информатику на 100 баллов.

С ЕГЭ по географии справились все шесть выпускников, которые сдавали этот предмет.

Также уже известны итоги сдачи ЕГЭ по математике. С базовыми тестами не справились двое выпускников, с профильными - семеро. В этом году стобалльников по этому предмету нет. Лучшие результаты по математике - два выпускника получили 94 балла - это гимназия № 91 и лицей № 102. Общий средний балл по математике - 53,9, в прошлом году - 48,9.