Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
15.06.18 | Главные темы / Cобытия
Поздравление главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина с Днем медицинского работника
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
15.06.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске шесть выпускников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
 РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

 РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
15.06.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня на городском радио выйдет очередная программа из цикла "ЭкоЛогично"
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 14 ИЮНЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 14 ИЮНЯ
15.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ Сергей Пешков
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
14.06.18 | Главные темы / Cобытия
В администрации города прошло торжественное награждение лучших медицинских

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 14 ИЮНЯ

15.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПЕШКОВ ВЫИГРАЛ

ПЕШКОВ ВЫИГРАЛ
23 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сергей Пешков вновь возглавил администрацию ЗАТО г.Железногорск
ДВА СЕРГЕЯ

ДВА СЕРГЕЯ
4 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Политика
На пост главы администрации ЗАТО Железногорск официально претендуют руководитель УКС Сергей Свиридов и действующий глава Сергей Пешков
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
18 апреля 2013 | Раздел: Cобытия
••• 18 апреля в передаче "Открытая студия" примет участие глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков
ПЕШКОВ - ЛУЧШИЙ БОУЛИНГИСТ

ПЕШКОВ - ЛУЧШИЙ БОУЛИНГИСТ
25 июня 2012 | Раздел: Cобытия
••• Команда администрации Железногорска завоевала кубок победителя на соревнованиях по боулингу

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Федор, в новости: ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ
Пианков, в новости: СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ
Сан4о, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ОЗЕРО В НОРМЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ГРОМИЛУ ОБУЗДАЛИ НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ИЮНЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Июнь 2018 (63)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".