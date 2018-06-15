ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Поздравление главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина с Днем медицинского работника

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В Железногорске шесть выпускников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО" Сегодня на городском радио выйдет очередная программа из цикла "ЭкоЛогично"

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 14 ИЮНЯ Гость студии - первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ Сергей Пешков