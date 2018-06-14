ДОМА ПОД НАДЗОРОМ

В Красноярском крае разработано мобильное приложение о текущем состоянии многоквартирных домов



В Красноярском крае выпустили новое приложение для мобильных устройств "Краснадзор", работающих на платформе Android и iOS.

Использование мобильного приложения позволяет оперативно получить сведения о строящихся и реконструируемых в Красноярском крае объектах капитального строительства, по которым в текущий момент осуществляется надзор службой строительного надзора и жилищного контроля края.

Также, воспользовавшись мобильным приложением, можно получить информацию о эксплуатации зданий. В данном разделе отображается информация о выявленных нарушениях, выданных предписаниях, сроках установленных для их устранения.

Кроме того, можно уточнить информацию о техническом состоянии многоквартирного дома. В третьем разделе приложения размещена информация о текущем состоянии дома, физическом износе, состоянии лифтового оборудования.

Разработчиками приложения стали агентство информатизации и связи края совместно со службой строительного надзора и жилищного контроля региона.

"Деятельность агентства информатизации и связи края направлена на повышение качества электронных услуг для населения, – комментирует руководитель агентства Николай Распопин. – Запуск мобильного приложения "Краснадзор" позволил жителям края оперативно владеть самой важной информацией о текущем состоянии собственного жилья".

Источник: krasstat.ru