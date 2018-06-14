Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
14.06.18 | Главные темы / Cобытия
В администрации города прошло торжественное награждение лучших медицинских
ДОМА ПОД НАДЗОРОМ

ДОМА ПОД НАДЗОРОМ
14.06.18 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае разработано мобильное приложение о текущем состоянии
ПО УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

ПО УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
14.06.18 | Главные темы / Cобытия
В связи с проведением шествия выпускников улицу Ленина перекроют
ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
14.06.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ИЮНЯ
14.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ИЮНЯ

ДОМА ПОД НАДЗОРОМ

14.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая

В Красноярском крае разработано мобильное приложение о текущем состоянии многоквартирных домов


В Красноярском крае выпустили новое приложение для мобильных устройств "Краснадзор", работающих на платформе Android и iOS.

Использование мобильного приложения позволяет оперативно получить сведения о строящихся и реконструируемых в Красноярском крае объектах капитального строительства, по которым в текущий момент осуществляется надзор службой строительного надзора и жилищного контроля края.

Также, воспользовавшись мобильным приложением, можно получить информацию о эксплуатации зданий. В данном разделе отображается информация о выявленных нарушениях, выданных предписаниях, сроках установленных для их устранения.

Кроме того, можно уточнить информацию о техническом состоянии многоквартирного дома. В третьем разделе приложения размещена информация о текущем состоянии дома, физическом износе, состоянии лифтового оборудования.

Разработчиками приложения стали агентство информатизации и связи края совместно со службой строительного надзора и жилищного контроля региона.

"Деятельность агентства информатизации и связи края направлена на повышение качества электронных услуг для населения, – комментирует руководитель агентства Николай Распопин. – Запуск мобильного приложения "Краснадзор" позволил жителям края оперативно владеть самой важной информацией о текущем состоянии собственного жилья".

Источник: krasstat.ru



Нравится 1





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае принят Порядок проведения надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
ГОСУСЛУГИ ОНЛАЙН

ГОСУСЛУГИ ОНЛАЙН
7 марта 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае записать ребенка в первый класс можно на краевом портале госуслуг
ПОДДЕРЖИМ ЗЕМЛЯКА!

ПОДДЕРЖИМ ЗЕМЛЯКА!
8 декабря 2014 | Раздел: Спорт
В Красноярском крае началось голосование за «Лучшего спортсмена ноября»
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ДЕНЬ ТРАУРА

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ДЕНЬ ТРАУРА
17 июня 2014 | Раздел: Cобытия
••• В Красноярском крае 17 июня объявлен днем траура в связи с происшествием на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Федор, в новости: ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ
Пианков, в новости: СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ
Сан4о, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ОЗЕРО В НОРМЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ГРОМИЛУ ОБУЗДАЛИ НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ИЮНЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Июнь 2018 (58)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".