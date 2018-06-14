ПО УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

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14.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая

Праздничное шествие выпускников пройдет 23 июня от парка до центральной площади города

На время прохождения колонны перекроют автомобильное движение по улице Ленина от Парковой до Андреева с 18.30 до 19.15, по XXII Партсъезда (между улицами Ленина и Свердлова) - с 18.30 до 20.30.

Маршрутные автобусы будут двигаться по Советской Армии и Свердлова.

Фото: admk26.ru



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