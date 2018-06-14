ПО УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

Праздничное шествие выпускников пройдет 23 июня от парка до центральной площади города

На время прохождения колонны перекроют автомобильное движение по улице Ленина от Парковой до Андреева с 18.30 до 19.15, по XXII Партсъезда (между улицами Ленина и Свердлова) - с 18.30 до 20.30.

Маршрутные автобусы будут двигаться по Советской Армии и Свердлова.

Фото: admk26.ru