ПО УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
14.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая
Праздничное шествие выпускников пройдет 23 июня от парка до центральной площади города
На время прохождения колонны перекроют автомобильное движение по улице Ленина от Парковой до Андреева с 18.30 до 19.15, по XXII Партсъезда (между улицами Ленина и Свердлова) - с 18.30 до 20.30.
Маршрутные автобусы будут двигаться по Советской Армии и Свердлова.
Фото: admk26.ru
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