ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем выпуске газеты «Город и горожане»:

- На прошлой неделе исполнилось сто дней со дня избрания главы Железногорска Игоря Куксина. Это событие стало поводом не для публичной шумихи, а для подведения первых, промежуточных, итогов самого первого периода работы главы.

- Многие женщины в гневе творят страшные вещи. Например, начинают переучивать детей: «Этот человек больше не твой папа, его больше нет». Такие мамы не понимают, к каким катастрофическим последствиям это приводит. Об этом и многом другом «ГиГ» побеседовал с психологом Марией Мавзютовой.

- «МП «Горлесхоз» рубит деловую древесину под предлогом санитарных рубок. Скоро вокруг ЗАТО не останется лесов!», - бурлят социальные сети. И в качестве доказательства защитники природы фото поверженных деревьев публикуют. Специалисты Горлесхоза пригласили журналистов «ГиГ» побывать на месте, где намечается очередная вырубка.

- Пришло письмо в газету: «Я живу на Ленинградском, но работаю на ГХК, садик и школа тоже в старом городе. Мне так удобнее. Чтобы успеть к 8.00, я довольно часто пользуюсь такси, разными фирмами. И вот хочу задать вопрос хозяевам городских таксопарков. Когда принимаете на работу водителей, вы требования к ним самим и к их автомобилям выдвигаете?»

- В Железногорске проходит интенсив по фигурному катанию для юных воспитанниц клуба «Крылья». Проводят его олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Елена Ильиных, а также известные фигуристы Максим Мирошкин и Егор Бритков.

- Участники фотоконкурса «Моя семья». Вторая серия!

И многое другое…