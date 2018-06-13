СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА

Сотрудники МУ МВД России по Железногорску отработали действия по поиску пропавшего человека с волонтерами поисково-спасательной группы «Сибирь»

В рамках взаимодействия по организации поисков пропавших людей, профилактики правонарушений и преступлений, сотрудники железногорской полиции активно сотрудничают с добровольцами. Совместные мероприятия уже стали традиционными.

Стражи порядка проводят занятия с добровольцами, во время которых уделяют внимание юридическим аспектам поисков, обсуждают алгоритмы совместных действий в различных ситуациях.

На днях оперуполномоченные Отдела уголовного розыска совместно с волонтерами отрабатывали действия по поиску пропавшего человека. В лесном массиве за КПП 3 «А» по предварительно согласованной схеме были проведены розыскные мероприятия. Как отметили сотрудники полиции, волонтеры действовали слаженно и грамотно.

«Подобные практические занятия - основа эффективного сотрудничества , - подчеркнула майор полиции Наталья Валюх, - мы получили возможность в реальной обстановке провести совместные мероприятия и убедились в том, что добровольцы при необходимости готовы оказать содействие полиции».

По информации МУ МВД России по Железногорску