СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА

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13.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники МУ МВД России по Железногорску отработали действия по поиску пропавшего человека с волонтерами поисково-спасательной группы «Сибирь»

В рамках взаимодействия по организации поисков пропавших людей, профилактики правонарушений и преступлений, сотрудники железногорской полиции активно сотрудничают с добровольцами. Совместные мероприятия уже стали традиционными.

Стражи порядка проводят занятия с добровольцами, во время которых уделяют внимание юридическим аспектам поисков, обсуждают алгоритмы совместных действий в различных ситуациях.

На днях оперуполномоченные Отдела уголовного розыска совместно с волонтерами отрабатывали действия по поиску пропавшего человека. В лесном массиве за КПП 3 «А» по предварительно согласованной схеме были проведены розыскные мероприятия. Как отметили сотрудники полиции, волонтеры действовали слаженно и грамотно.

«Подобные практические занятия - основа эффективного сотрудничества , - подчеркнула майор полиции Наталья Валюх, - мы получили возможность в реальной обстановке провести совместные мероприятия и убедились в том, что добровольцы при необходимости готовы оказать содействие полиции».

По информации МУ МВД России по Железногорску



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