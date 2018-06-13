БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ!

Специальная акция к чемпионату мира по футболу!

Для всех абонентов кабельного телевидения МП «Городская телефонная сеть» цифровое телевидение в открытом доступе.

Акция доступна по 16 июля 2018 года.

Смотрите 108 каналов высокого качества изображения и звука, просто настройте свой телевизор. Инструкция на сайте www.k26.ru.

Абонентам ГТС будут доступны пакеты Цифрового ТВ: «Базовый», тематические - «Фильмовый», «Познавательно - развлекательный», «Цифровое Телесемейство 1 канала», каналы телекомпании «СТРИМ», пакет высокого разрешения «HD».

Болеем за Россию вместе!