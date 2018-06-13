БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ!
13.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая
Специальная акция к чемпионату мира по футболу!
Для всех абонентов кабельного телевидения МП «Городская телефонная сеть» цифровое телевидение в открытом доступе.
Акция доступна по 16 июля 2018 года.
Смотрите 108 каналов высокого качества изображения и звука, просто настройте свой телевизор. Инструкция на сайте www.k26.ru.
Абонентам ГТС будут доступны пакеты Цифрового ТВ: «Базовый», тематические - «Фильмовый», «Познавательно - развлекательный», «Цифровое Телесемейство 1 канала», каналы телекомпании «СТРИМ», пакет высокого разрешения «HD».
Болеем за Россию вместе!
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