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БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ!

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ!
13.06.18 | Главные темы / Cобытия
Для всех абонентов МП "ГТС" 108 цифровых каналов в открытом доступе!
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - РОМАН ЭНГЕЛЬГАРДТ

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - РОМАН ЭНГЕЛЬГАРДТ
13.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - организатор фестиваля «Красноярск поет Высоцкого» Роман
В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ
13.06.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы не смогут покататься на озерах Хакасии на скутерах и гидроциклах
ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ

ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ
11.06.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы могут принять участие в краевом арт-мобе "#МЫРОССИЯ!"
С ПРАЗДНИКОМ, ГОРОЖАНЕ!

С ПРАЗДНИКОМ, ГОРОЖАНЕ!
11.06.18 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин поздравил железногорцев с Днем России

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ!

13.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая

Специальная акция к чемпионату мира по футболу

Для всех абонентов кабельного телевидения МП «Городская телефонная сеть» цифровое телевидение в открытом доступе.

Акция доступна по 16 июля 2018 года. 

Смотрите 108 каналов высокого качества изображения и звука, просто настройте свой телевизор. Инструкция на сайте www.k26.ru.

Абонентам ГТС будут доступны пакеты Цифрового ТВ: «Базовый», тематические - «Фильмовый», «Познавательно - развлекательный», «Цифровое Телесемейство 1 канала», каналы телекомпании «СТРИМ», пакет высокого разрешения «HD».

Болеем за Россию вместе!



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