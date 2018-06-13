ПАРУСНЫЙ МАРАФОН

На городском озере прошла юбилейная регата, посвящённая 60-летию озера и городского парусного спорта

На спортивный праздник собралось боле 60 яхтсменов из Красноярска, Новосибирска и Железногорска.

По словам главного судьи соревнований Елены Ошурковой, эти соревнования были примечательны большим количеством детских экипажей.

- Нам не надо равняться на Москву, там другая реальность. Детям надо с чего-то стартовать, какой смысл им ехать на Чёрное море, их там отбреют и всё. Здесь же у всех одинаковые лодки, все близко: Железногорск, Красноярск, мы из Новосибирска приехали, Шарыпово в этом году присоединилось - купили детский флот. Если мы объединимся внутри региона малыми клубами, это будет огромная сила, - рассказала Елена Ошуркова.

О необходимости развивать парусный спорт говорил и глава Железногорска, в прошлом яхтсмен Игорь Куксин:



- Главное, по-прежнему есть энтузиасты, которые всем этим занимаются. Надо посмотреть в следующем году, будем помогать этому виду спорта, чтобы появлялось новое вооружение, лодки, чтобы это двигалось и развивалось, - отметил глава ЗАТО.

В итоге красноярские экипажи стали первыми в классах «470», «420» и «Оптимист». Хозяева одержали победу в классах «Парусная доска», «Финн», «Летучий голландец» и «Кадет». Но шанс взять реванш есть у всех – в сентябре на Кубке главы Железногорска, ожидается, что эти соревнования будут ещё более массовыми, сообщает ГиГ.