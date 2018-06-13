В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

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13.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

В Хакасии до 15 сентября на озерах Шира, Беле и Баланкуль запрещено использовать моторные маломерные суда, такие как катера, мотолодки и гидроциклы

Летом на озерах Хакасии наблюдается резкий наплыв отдыхающих. Обилие моторной гидротехники в районе пляжей существенно увеличивает опасность для отдыхающих, а выхлоп двигателей и горюче-смазочные вещества попадают в воду и губят экологию уникальных озер.

С целью повышения безопасности и комфорта отдыхающих, а также сохранения экологии и рыбопромыслового потенциала озер правительство республики приняло ряд постановлений, запрещающих использование моторных маломерных судов. Подобные запреты действуют на популярных у туристов озерах Хакасии уже не первый год, отметила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Хакасия.

Нарушители будут наказываться штрафами в размере до 2000 рублей.

Фото: world-mans.ru



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