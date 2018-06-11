ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ
11.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая
12 июня 2018 года в Красноярске состоится арт-моб "#МЫРОССИЯ!"
Для участия в мероприятии приглашаются все желающие. В День России Красноярск присоединится к всероссийскому марафону массовых флешмобов. Сотни жителей региона и активисты краевых молодежных организаций соберутся на Театральной площади для участия в арт-мобе "#МЫРОССИЯ!". Сразу после праздничной концертной программы "Красноярск поет России" участники выстроятся в форме карты страны по цветам триколора.
В Красноярске уже был подобный опыт, когда 8 лет назад, в День народного единства, тысяча ребят в центре города "оживили" карту России.
"В этом году основной арт-объект будет воспроизведен с учетом всех исторических изменений - к основному контуру материка добавился полуостров Крым", - рассказал руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров.
Сбор участников на Театральной площади в 14.00. Начало арт-моба - в 14.45.
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