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С ПРАЗДНИКОМ, ГОРОЖАНЕ!

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С ПРАЗДНИКОМ, ГОРОЖАНЕ!

11.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 4 | Автор: Галина Процкая

Игорь Куксин поздравил железногорцев с Днем России
Уважаемые железногорцы!
Поздравляю вас с Днем России!

Сегодня наша Родина - сильное и независимое государство с многовековой историей. И в том заслуга наших предков, каждого из нас, людей, которые отстаивают независимость и право на мирную жизнь нашей страны, кто ежедневным трудом преумножает ее благосостояние.

Железногорск - небольшая, но очень значимая часть России, атомно-космический центр страны в сердце Сибири. Это территория опережающего развития, где живут удивительные люди, которые каждый день делают город лучше, тем самым вкладывая часть своей души в величие нашей Родины.

В День России желаю всем железногорцам добра и благополучия! Нашей стране - мира и процветания!

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН



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