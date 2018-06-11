С ПРАЗДНИКОМ, ГОРОЖАНЕ!

Игорь Куксин поздравил железногорцев с Днем России

Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас с Днем России!

Сегодня наша Родина - сильное и независимое государство с многовековой историей. И в том заслуга наших предков, каждого из нас, людей, которые отстаивают независимость и право на мирную жизнь нашей страны, кто ежедневным трудом преумножает ее благосостояние.

Железногорск - небольшая, но очень значимая часть России, атомно-космический центр страны в сердце Сибири. Это территория опережающего развития, где живут удивительные люди, которые каждый день делают город лучше, тем самым вкладывая часть своей души в величие нашей Родины.

В День России желаю всем железногорцам добра и благополучия! Нашей стране - мира и процветания!

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН