НОВЫЙ РАДИО ПРОЕКТ

Городское радио начинает цикл программ «ЭкоЛогично»

Один раз в неделю мы будем рассказывать о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья и мифах радиационной темы.

Гости программы - ведущие Российские экологи, специалисты атомной отрасли и представители общественности - вместе с журналистами обсуждают тематику безопасности обращения с радиоактивными отходами, оценивают международный опыт и сравнивают с тем, что происходит в России и в Железногорске.