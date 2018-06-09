НОВЫЙ РАДИО ПРОЕКТ
09.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая
Городское радио начинает цикл программ «ЭкоЛогично»
Один раз в неделю мы будем рассказывать о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья и мифах радиационной темы.
Гости программы - ведущие Российские экологи, специалисты атомной отрасли и представители общественности - вместе с журналистами обсуждают тематику безопасности обращения с радиоактивными отходами, оценивают международный опыт и сравнивают с тем, что происходит в России и в Железногорске.
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