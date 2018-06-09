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НОВЫЙ РАДИО ПРОЕКТ

09.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

Городское радио начинает цикл программ «ЭкоЛогично»

Один раз в неделю мы будем рассказывать о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья и мифах радиационной темы.

Гости программы - ведущие Российские экологи, специалисты атомной отрасли и представители общественности - вместе с журналистами  обсуждают тематику безопасности обращения с радиоактивными отходами, оценивают международный опыт и сравнивают с тем, что происходит в России и в Железногорске.



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