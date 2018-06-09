ПОЛИЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

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Олимпийские чемпионки по фигурному катанию приедут в Железногорск

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09.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

Уважаемые горожане, сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также члены их семей!

Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск приглашает вас на праздничный концерт, посвященный 300-летию со дня создания Российской полиции.

Мероприятие с участием вокального ансамбля ГУ МВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея» и творческих коллективов Дворца культуры состоится 14 июня в 16.00. Вход свободный.



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