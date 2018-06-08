КАК НАЗВАТЬ МАЛЫШКУ?

Сегодня в железногорском зоосаде появился на свет верблюжонок

Девочка родилась в 10 утра. Ей всего лишь несколько часов, поэтому сотрудники зверинца к новорожденному верблюжонку пока никого не допускают.

Малышке необходимо набраться силенок, подрасти и адаптироваться к окружающему миру, говорят ветеринарные врачи. Но зоосад в социальных сетях уже объявил для горожан творческий конкурс на лучшее имя для крошечной красавицы.

Фото из соцсетей