КАК НАЗВАТЬ МАЛЫШКУ?
08.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая
Сегодня в железногорском зоосаде появился на свет верблюжонок
Девочка родилась в 10 утра. Ей всего лишь несколько часов, поэтому сотрудники зверинца к новорожденному верблюжонку пока никого не допускают.
Малышке необходимо набраться силенок, подрасти и адаптироваться к окружающему миру, говорят ветеринарные врачи. Но зоосад в социальных сетях уже объявил для горожан творческий конкурс на лучшее имя для крошечной красавицы.
Фото из соцсетей
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
20 апреля 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияГрупповые экскурсии в железногорский зоосад набирают популярность
25 января 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияВиверровой кошке в Железногорском зоосаде вернули радость жизни
23 сентября 2014 | Раздел: Культура••• В железногорском зоосаде готовятся ко Всемирному Дню защиты животных (программа праздника)
19 сентября 2012 | Раздел: Культура••• В городской зоосад на творческие каникулы приехал известный дрессированный шимпанзе Рики
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Владимир, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Пианков, в новости: СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ
Сан4о, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Гость, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ