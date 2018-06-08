ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию приедут в Железногорск

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Юлия Липницкая и Елена Ильиных вместе с известными спортсменами Максимом Мирошкиным и Егором Бритковым будут находиться в Железногорске шесть дней. С 12 по 17 июня на катке МЧС они проведут сборы для юных фигуристок Железногорска.

Именитые фигуристы научат маленьких спортсменок тонкостям катания. Уникальность мастер-классов в том, что педагоги Академии Чемпионов Ильиных - Липницкой взяли на обучающий курс всех желающих - и начинающих, и малышей. Набралось 2 группы по 15 человек.

Инициаторами стали родители начинающих фигуристов, существенную поддержку оказал ГХК – обеспечил трансфер и проживание. Шесть дней по две ледовых тренировки и один час ОФП – это ли не мощный задел для будущих результатов?

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск