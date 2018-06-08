ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

Сибирский федеральный университет вошел сразу в три престижных российских и международных рейтинга

На этой неделе был презентован Национальный рейтинг университетов России – в нем СФУ занял 13 позицию. По таким критериям как социализация, вуз вышел на третье место, а по качеству образования – на пятое место в России.

Затем в Москве представили независимый рейтинг "Эксперт РА". По версии рейтингового агентства RAEX СФУ тоже вошёл в двадцатку лучших российских университетов и занял 17 позицию. Причем отметили мультидисциплинарность красноярского университета как крайне положительный момент, который способствует развитию научных исследований и успешности выпускников на рынке труда.

Также был презентован глобальный международный рейтинг QS World University Rankings (QS WUR). Британцы с 2004 года выбирают тысячу лучших университетов мира. На старте туда входил только МГУ, в 2018 году вошли уже 27 российских университетов. СФУ занял позицию 801+, таким образом отмечены все вузы, чьи места расположены с 800 до 1000.

Фото: kaktus.media