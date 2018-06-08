Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
КАК НАЗВАТЬ МАЛЫШКУ?

КАК НАЗВАТЬ МАЛЫШКУ?
08.06.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня утром в железногорском зоосаде родился верблюжонок
ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
08.06.18 | Главные темы / Cобытия
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию приедут в Железногорск
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
08.06.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
Поздравление главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина с Днём социального работника
ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
08.06.18 | Главные темы / Cобытия
Сибирский федеральный университет вошел сразу в три престижных российских и
ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 7 ИЮНЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 7 ИЮНЯ
08.06.18 | Главные темы / Cобытия
В программе "КСТАТИ" - Глава администрации ЗАТО Железногорск Игорь Куксин

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 7 ИЮНЯ

08.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ИГОРЬ КУКСИН

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ИГОРЬ КУКСИН
6 июня 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сегодня 100 дней со дня вступления Игоря Куксина в должность главы Железногорска
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ИГОРЬ КУКСИН

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ИГОРЬ КУКСИН
14 марта 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
15 марта в программе "Кстати" примет участие Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 1 МАРТА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 1 МАРТА
2 марта 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи
В гостях программы "КСТАТИ" Игорь Куксин
ВЫБОР СДЕЛАН

ВЫБОР СДЕЛАН
8 декабря 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Исполняющим обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск выбран Игорь Куксин

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианков, в новости: СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ
Сан4о, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Гость, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ОЗЕРО В НОРМЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ГРОМИЛУ ОБУЗДАЛИ КРАСКИ ЛЕТА В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Июнь 2018 (37)
Май 2018 (119)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".