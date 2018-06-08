ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 7 ИЮНЯ

Сегодня утром в железногорском зоосаде родился верблюжонок

КАК НАЗВАТЬ МАЛЫШКУ?

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию приедут в Железногорск

Поздравление главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина с Днём социального работника

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Сибирский федеральный университет вошел сразу в три престижных российских и