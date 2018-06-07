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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА-2018

07.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

В Красноярском крае назначили дату выборов губернатора


Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания региона на сегодняшней сессии. В 2018 году он выпадает на 9 сентября.

Прежний глава края Виктор Толоконский ушел в отставку 27 сентября 2017 года. Через два дня президент России назначил временно исполняющим его обязанности тогдашнего спикера Заксобрания Александра Усса. 29 мая 2018 года региональный политсовет «Единой России» выдвинул его кандидатом на пост губернатора, наряду с Верой Наумовой — библиотекарем и секретарем первичного отделения партии деревни Скрипачи Шарыповского района Красноярского края.

В Железногорске сформирован и утвержден новый состав участковых избирательных комиссий, в которых уже прошли первые организационные заседания.



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