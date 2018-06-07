ВОДА В ОЗЕРЕ ОБНОВЛЕНА
07.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая
Официальная приемка пляжей в Железногорске состоится 8 июня
Песок на пляжах вспахан, ремонт малых архитектурных форм выполнен, кабинки для переодевания покрашены, выставлены аншлаги и буи.
Как сообщил газете "Город и горожане" директор КБУ Николай Пасечкин, все условия муниципального контракта, связанные с подготовкой к пляжному сезону, выполнены, в том числе лабораторные исследования воды и песка.
В отделе санитарного надзора сообщили, что с пляжей отбор проб для анализов проводился 21 и 25 мая. Выдано санэпидемиологическое заключение: вода и песок по химическому и бактериологическому составу безопасные.
Напомним, этой весной в связи с угрозой паводка было слито пять объемов городского озера. Так что вода полностью обновлена, сообщает ГиГ.
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