ВОДА В ОЗЕРЕ ОБНОВЛЕНА

Официальная приемка пляжей в Железногорске состоится 8 июня

Песок на пляжах вспахан, ремонт малых архитектурных форм выполнен, кабинки для переодевания покрашены, выставлены аншлаги и буи.

Как сообщил газете "Город и горожане" директор КБУ Николай Пасечкин, все условия муниципального контракта, связанные с подготовкой к пляжному сезону, выполнены, в том числе лабораторные исследования воды и песка.

В отделе санитарного надзора сообщили, что с пляжей отбор проб для анализов проводился 21 и 25 мая. Выдано санэпидемиологическое заключение: вода и песок по химическому и бактериологическому составу безопасные.

Напомним, этой весной в связи с угрозой паводка было слито пять объемов городского озера. Так что вода полностью обновлена, сообщает ГиГ.