Официальная приемка пляжей в Железногорске состоится 8 июня

ВОДА В ОЗЕРЕ ОБНОВЛЕНА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 ИЮНЯ

Сегодня 100 дней со дня вступления Игоря Куксина в должность главы Железногорска