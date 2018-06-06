ТРУДОВОЕ ЛЕТО-2018

В Железногорске стартовал летний трудовой сезон

600 старшеклассников со всех школ города, детского дома, ДЭБЦ и Дворца творчества собрались в парке культуры у фонтана. Каждый отряд представил свою команду.

С напутственными словами к подросткам обратились председатель Совета депутатов Анатолий Коновалов, директор Молодежного центра Иван Святченко и координатор местного движения трудовых отрядов Вероника Порфирьева.

Муниципальные трудовые отряды старшеклассников будут работать в школах в две смены, в учреждениях культуры и допобразования - в три. В рамках краевой программы тосовцы займутся благоустройством и озеленением городских территорий.

Фото: admk26.ru